EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat das Vorstandsmandat von Mag. Roman Billiani (52), verantwortlich für die Division "MM Food & Premium Packaging", für eine Funktionsperiode von drei Jahren verlängert. Das neue Vorstandsmandat beginnt mit 01. Mai 2027 und endet am 30. April 2030.
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Datei: Roman Billiani - Vorstandsmitglied MM Gruppe
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-Mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2317198
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