EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe als einer der "Europe's Climate Leaders" von der Financial Times ausgezeichnet



15.06.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die MM Gruppe wurde erstmals von der Financial Times als einer der "Europe's Climate Leaders 2026" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist eine weitere wichtige externe Bestätigung der Leistungen von MM in Bezug auf Klimaschutz sowie der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ranking wurde von Statista in Zusammenarbeit mit der Financial Times erstellt und basiert unter anderem auf Datenpartnerschaften mit dem CDP und der Science Based Targets initiative (SBTi). Ausgezeichnet wurden 600 europäische Unternehmen, die nachweisliche Fortschritte bei der Verringerung ihrer Klimaauswirkungen erzielt haben. Die Bewertung berücksichtigt die Reduktion der Kernemissionen (Scope 1 und Scope 2) sowie die Entwicklung der Emissionsintensität im Zeitraum von 2019 bis 2024. Darüber hinaus flossen weitere klimabezogene Leistungsindikatoren wie CDP-Bewertungen und SBTi-Ziele in die Bewertung ein. Die Aufnahme der MM Gruppe in das Ranking folgt in Anerkennung ihrer Nachhaltigkeitsleistung, darunter die CDP Triple-A-Bewertung in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit sowie die von der SBTi validierten Klimaziele des Unternehmens. Zusammen unterstreichen diese Meilensteine den konsequenten Fokus des Unternehmens auf messbare Klimaschutzmaßnahmen, transparente Berichterstattung und verantwortungsvolles Wirtschaften. Peter Oswald, Vorstandsvorsitzender der MM Gruppe, beschreibt: "Diese Auszeichnung spiegelt die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie in den vergangenen Jahren wider, die auf von der SBTi validierten Zielen und einem klaren, am 1,5-Grad-Ziel ausgerichteten Dekarbonisierungspfad basiert. Sie zeigt unsere Fähigkeit, unsere Klimaambitionen in messbare Emissionsreduktionen zu überführen. Dieser Fortschritt versetzt uns auch verstärkt in die Lage, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer eigenen Klimaziele zu unterstützen - durch Datentransparenz und Verpackungslösungen, die einen Beitrag zu Klima- und Kreislaufwirtschaftsstrategien leisten." Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüterverpackungen nimmt die MM Gruppe eine wichtige Rolle dabei ein, ihre Kunden bei der Bewältigung steigender Anforderungen in den Bereichen Klimaleistung, Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvolle Beschaffung zu begleiten. Durch die Reduktion von Emissionen entlang ihrer Geschäftstätigkeit und die Verbesserung der Transparenz produktbezogener Daten ermöglicht MM den Kunden, ihre Scope-3-Emissionen gezielt zu adressieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Verpackungen zu stärken. Die Auszeichnung als einer der "Europe's Climate Leaders" unterstreicht das Engagement von MM, verantwortungsvolles Wachstum mit messbaren Fortschritten im Umweltschutz zu verbinden.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0) 1 501 36 - 91180, E-mail: investor.relations@mm.group, Website: www.mm.group



15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News