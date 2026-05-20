|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
|US0394831020
|0,52 USD
|0,4479 EUR
|AUTOLIV INC
|US0528001094
|0,87 USD
|0,7494 EUR
|AYVENS SA
|FR0013258662
|-
|0,59 EUR
|BJORN BORG AB
|SE0021921327
|3 SEK
|0,2746 EUR
|BUDWEISER BREWING CO APAC LTD
|KYG1674K1013
|0,4425 HKD
|0,0486 EUR
|CHINA EVERBRIGHT LTD
|HK0165000859
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|CHINA TOWER CORP LTD
|CNE100006V65
|0,3722 HKD
|0,0409 EUR
|DEUTSCHE WOHNEN SE
|DE000A0HN5C6
|-
|0,04 EUR
|ENERGIZER HOLDINGS INC
|US29272W1099
|0,3 USD
|0,2584 EUR
|FIDELITY D&D BANCORP INC
|US31609R1005
|0,43 USD
|0,3704 EUR
|FIRST MAJESTIC SILVER CORP
|CA32076V1031
|0,0171 USD
|0,0147 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0861 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1076 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,0467 USD
|0,0402 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B
|US3765493099
|0,125 USD
|0,1076 EUR
|HARJU ELEKTER AS
|EE3100004250
|-
|0,25 EUR
|IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG
|DE000A0XYHT5
|-
|0,12 EUR
|IMERYS SA
|FR0000120859
|-
|0,75 EUR
|MARKETAXESS HOLDINGS INC
|US57060D1081
|0,78 USD
|0,6719 EUR
|NATURAL GAS SERVICES GROUP INC
|US63886Q1094
|0,15 USD
|0,1292 EUR
|NODEBIS APPLICATIONS AB
|SE0020846392
|1,5 SEK
|0,1373 EUR
|OCEANAGOLD CORPORATION
|CA6752224007
|0,09 USD
|0,0775 EUR
|ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED
|BSP736841136
|0,05 USD
|0,043 EUR
|ORMAT TECHNOLOGIES INC
|US6866881021
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|OTTOBOCK SE & CO KGAA
|DE000BCK2223
|-
|0,97 EUR
|PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED
|SG1CI0000005
|0,05 SGD
|0,0336 EUR
|PNE AG
|DE000A0JBPG2
|-
|0,04 EUR
|POWELL INDUSTRIES INC
|US7391281067
|0,09 USD
|0,0775 EUR
|QUEENS ROAD CAPITAL INVESTMENT LTD
|KYG7315B1297
|0,125 CAD
|0,0783 EUR
|REGENERON PHARMACEUTICALS INC
|US75886F1075
|0,94 USD
|0,8098 EUR
|REGIONAL MANAGEMENT CORP
|US75902K1060
|0,3 USD
|0,2584 EUR
|SANDRIDGE ENERGY INC
|US80007P8692
|0,33 USD
|0,2842 EUR
|SANFORD LIMITED
|NZSANE0001S0
|0,05 NZD
|0,0251 EUR
|SINTERCAST AB
|SE0000950982
|1 SEK
|0,0915 EUR
|SNAP-ON INC
|US8330341012
|2,44 USD
|2,102 EUR
|SUBSEA 7 SA
|LU0075646355
|13 NOK
|1,2069 EUR
|TELE2 AB ADR
|US87952P3073
|0,2754 USD
|0,2373 EUR
|TELENOR ASA
|NO0010063308
|5 NOK
|0,4642 EUR
|THOMSON REUTERS CORPORATION
|CA8849038812
|0,655 USD
|0,5642 EUR
|TRUE CORPORATION PCL FOREIGN
|THB231010018
|0,14 THB
|0,0036 EUR
|TRUE CORPORATION PCL NVDR
|THB231010R11
|0,14 THB
|0,0036 EUR
|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|NL0015000IY2
|-
|0,28 EUR
|WEBSTEP ASA
|NO0010609662
|1,49 NOK
|0,1383 EUR
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