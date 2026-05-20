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WKN: 881535 | ISIN: US75886F1075 | Ticker-Symbol: RGO
Tradegate
20.05.26 | 07:33
545,10 Euro
+0,37 % +2,00
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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REGENERON PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
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ARCHER DANIELS
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY67,94-0,67 %
AUTOLIV INC99,500,00 %
AYVENS SA11,190+0,54 %
BJORN BORG AB6,060-0,33 %
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD0,840+1,20 %
CHINA EVERBRIGHT LTD0,7550,00 %
CHINA TOWER CORP LTD1,210+3,42 %
DEUTSCHE WOHNEN SE19,5400,00 %
ENERGIZER HOLDINGS INC14,300+2,14 %
FIDELITY D&D BANCORP INC45,465+0,41 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP16,185-0,06 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION10,7500,00 %
GLADSTONE LAND CORPORATION8,150+0,12 %
HARJU ELEKTER AS5,6000,00 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG15,250-3,79 %
IMERYS SA22,120+0,27 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC120,30-1,60 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC43,400+0,02 %
NODEBIS APPLICATIONS AB2,380+7,21 %
OCEANAGOLD CORPORATION25,450-0,51 %
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED19,700-0,51 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC113,30+0,62 %
OTTOBOCK SE & CO KGAA53,400,00 %
PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED1,0300,00 %
PNE AG9,6800,00 %
POWELL INDUSTRIES INC226,50+0,44 %
QUEENS ROAD CAPITAL INVESTMENT LTD8,5000,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC545,10+0,37 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP28,8000,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC13,600-0,73 %
SANFORD LIMITED3,6450,00 %
SINTERCAST AB9,220+1,10 %
SNAP-ON INC314,00+1,22 %
SUBSEA 7 SA31,940+0,38 %
TELENOR ASA15,270+0,39 %
THOMSON REUTERS CORPORATION75,70+0,53 %
TRUE CORPORATION PCL NVDR0,338+1,20 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV20,830+0,48 %
WEBSTEP ASA1,5650,00 %
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