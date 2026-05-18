In einer Art Dauerschleife hängt die Investmentstory von IBU-tec advanced materials. Nachdem das auf Batteriematerialien ausgerichtete Spezialchemie-Unternehmen die Investoren jahrelang mit den Verhandlungen über einen großen Batteriedeal auf die Folter gespannt hat, ist der Kapitalmarkt nun, wo der Vertrag mit der Volkswagen-Tochter PowerCo seit Anfang Oktober 2025 in trockenen Tüchern ist, immer noch im Beobachtungsmodus. Keine Frage: Zunächst einmal gibt es erhebliche Aufbauleistungen zu bewältigen, bis IBU-tec ab 2028 auch am Standort in Bitterfeld voll lieferfähig ist. Andererseits sind sämtliche Finanzierungsparameter durch PowerCo abgesichert, so dass es an der weiteren Umsetzung des Produktionsaufbaus keine Zweifel gibt. So gesehen ist boersengefluester.de dann doch verwundert über den wenig dynamischen Chartverlauf der vergangenen Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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