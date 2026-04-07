EQS-News: Deutsche Wohnen SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Wohnen SE
|Mecklenburgische Straße 57
|14197 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@deutsche-wohnen.com
|Internet:
|https://www.deutsche-wohnen.com/
|ISIN:
|DE000A0HN5C6
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2304382 07.04.2026 CET/CEST