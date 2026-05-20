Der DAX startet am Mittwoch uneinheitlich, insgesamt bleibt der Handel von Zurückhaltung geprägt. Gestern hatten Deeskalationshoffnungen im Iran-Konflikt den Index zeitweise auf knapp 24.700 getragen, am Ende setzten aber Gewinnmitnahmen ein. Öl ist am Morgen etwas leichter - zugleich warten Investoren auf das Nvidia-Zahlenwerk am Abend, was den Risikoappetit zusätzlich bremst. Auf Unternehmensseite im Check: Atoss, Hochtief, Ottobock, Renk, SAP und SFC Energy.Den vollständigen Artikel lesen ...
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