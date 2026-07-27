Atoss Software Hochtief Rheinmetall - diese Aktien interessieren heute die Anleger. Internetsuche gleich Kurschancen? Heute kann man das durchaus so sehen. Und woran liegts bei diesen Werten. Warum heute? Ende Juli nimmt die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt spürbar Fahrt auf. Neben den regelmäßigen Quartalsberichten der Großkonzerne sorgen vor allem Prognoseanhebungen und die Einordnung von langfristigen Megatrends für hohes Such- und Handelsvolumen. Und deshalb stehen diese drei Titel stehen bei Anlegern heute besonders im Mittelpunkt: HOCHTIEF: Eine deutliche Anhebung der Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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