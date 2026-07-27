Berenberg lässt die Finger nicht von Atoss Software. Die Privatbank hat ihre Kaufempfehlung nach den jüngsten Quartalszahlen bestätigt und das Kursziel bei 135 € belassen. Analyst Gustav Froberg sieht das Unternehmen auf einem Kurs, der ihm offenbar gut gefällt. Robustes Wachstum trotz KI-Verunsicherung Viele Anleger hatten zuletzt Bauchschmerzen. Die Frage stand im Raum, ob Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell von Atoss Software früher oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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