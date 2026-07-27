Die Atoss Software-Aktie ist mit einem Kursplus von rund +9,6% auf 83,70 € am Montag der stärkste Wert im TecDAX. Trotz der kräftigen Erholung seit dem Tief Ende Juni bei etwa 69 € liegt die Aktie gegenüber dem Jahresanfang noch immer rund -30% im Minus. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Ist nach der jüngsten Rally noch weiteres Kurspotenzial vorhanden? Rekordhalbjahr erzielt Das Unternehmen setzte seinen Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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