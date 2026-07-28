SAP hat mit starken Quartalszahlen und einem kräftigen Wachstum im Cloud-Geschäft eine deutliche Kursrally ausgelöst. Trotz steigender Umsätze, Gewinne und eines hohen Cloud-Auftragsbestands senkte der Konzern wegen Übernahmen und zusätzlicher KI-Investitionen seine Gewinnprognose. Entscheidend wird nun, ob SAP das Cloud-Wachstum fortsetzen und gleichzeitig den zunehmenden Kostendruck begrenzen kann.Cloud-Dynamik löst kräftige Kursreaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de