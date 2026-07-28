DAX Gewinner am Montag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Am gestrigen Handelstag (27.07.2026) schlossen im Xetra-Handel 33 DAX-Werte im Plus, während lediglich sieben Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der SAP Aktie angeführt. Der Softwarekonzern legte um 7,28% zu und setzte damit seine starke Entwicklung vom Freitag fort. Dahinter folgten Scout24 mit einem Plus von 5,63% sowie Zalando mit einem Kursgewinn von 4,89%.

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Plus von 7,28% erneut der größte DAX Gewinner .

war mit einem Plus von 7,28% erneut der größte . Oberhalb der SMA200 bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.

Nächste Kursziele liegen bei den Gaps bei 154,62 EUR und 161,52 EUR.

SAP Aktie führt erneut die DAX Gewinner an

Die SAP Aktie (SAP) war mit einem Tagesplus von 7,28% der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Bereits zum Wochenschluss hatte sich das Papier an die Spitze der Gewinnerliste gesetzt und konnte diese Position nun eindrucksvoll verteidigen.

Chartanalyse der SAP Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SAP Aktie konnte Ende November einen tragfähigen Boden ausbilden. Nach einer Konsolidierung bis zum Jahresanfang gelang zunächst der Sprung über die SMA50 (aktuell 143,95 EUR), ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch ein späterer Anstieg über die SMA20 (aktuell 138,22 EUR) erwies sich zunächst als nicht nachhaltig. Nach dem Jahrestief stabilisierte sich die Aktie im Bereich von 135,50 EUR und schaffte anschließend den erneuten Ausbruch über die SMA20 sowie die SMA50. Zwar wurde dieser Versuch zunächst wieder verkauft, doch die kräftige Erholung der vergangenen Handelstage hat das Chartbild deutlich verbessert. Mit dem gestrigen Gap-up setzte die SAP Aktie ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fort....

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