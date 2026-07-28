Die Renk-Aktie steht aus charttechnischer Sicht erneut vor einer spannenden Phase. Nach der jüngsten Erholung nähert sich der Kurs einem wichtigen Widerstandsbereich, dessen Überwindung den nächsten Aufwärtsimpuls einleiten könnte. Entsprechend richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob den Bullen nun der nachhaltige Ausbruch gelingt oder ob der Widerstand erneut für eine Korrektur sorgt. Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind und welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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