



RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität aus

Neue unbesicherte Finanzierung ersetzt bisherige Struktur aus dem IPO und senkt jährliche Finanzierungskosten deutlich

Verbesserte Vertragsbedingungen schaffen mehr Spielraum für Wachstum, Investition und zukünftige Akquisitionen

Internationales Bankenkonsortium zeichnete Refinanzierung mit Kreditzusagen deutlich über dem benötigten Volumen - ein klares Signal für RENKs starke Positionierung am internationalen Kreditmarkt





Augsburg, 28. Juli 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat die Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfolgreich abgeschlossen. Mit einem neuen syndizierten, unbesicherten Kreditpaket in Höhe von 1,05 Mrd. Euro refinanziert RENK die bisherigen Konsortialkreditverträge vollständig.

Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG, sagt: "Der erfolgreiche Abschluss dieser Refinanzierung ist ein klares Signal des Kapitalmarkts, der die strategische Stärke und den dynamischen Wachstumskurs von RENK anerkennt. Mit der neuen, unbesicherten Finanzierungsstruktur verfügen wir über die finanzielle Grundlage, unsere Wachstumsziele bis 2030, organisch wie durch gezielte Akquisitionen, konsequent umzusetzen."

Mit dieser Refinanzierung ersetzt RENK die bisherige Leveraged-Buyout-(LBO) Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Finanzierungsstruktur. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Finanzierung ist der Wegfall des bislang bestehenden Besicherungskonzepts. Damit gewinnt RENK zusätzliche unternehmerische Handlungsfreiheit und kann strategische Entscheidungen künftig schneller und unabhängiger von Fremdkapitalgebern treffen. Das Bankenportfolio wurde im Zuge der Refinanzierung gezielt auf die künftigen strategischen Anforderungen von RENK ausgerichtet.

Die neue Finanzierung besteht aus einem langfristigen, syndizierten Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. Euro, einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 225 Mio. Euro sowie einer syndizierten Garantielinie in Höhe von 375 Mio. Euro. Die Laufzeit der Fazilitäten beträgt einheitlich 5 Jahre mit 2 Verlängerungsoptionen für jeweils ein Jahr.

Die Refinanzierung stieß auf großes Interesse am Finanzmarkt und wurde von allen beteiligten Banken vollumfänglich unterstützt. Insgesamt lagen die Kreditzusagen des internationalen Bankenkonsortiums deutlich über dem tatsächlich benötigten Volumen. Dies unterstreicht die starke Positionierung von RENK als Kreditnehmer am internationalen Kapitalmarkt und spiegelt die sehr positive Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren wider.

Markus Hammes, Head of Treasury von RENK, ergänzt: "Die neue Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für RENK. Die langfristige Finanzierung zu deutlich verbesserten Konditionen stärkt unsere finanzielle Position nachhaltig."

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge, Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. €. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com.

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