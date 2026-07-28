Die Hochtief-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich korrigiert und notiert inzwischen rund -20% unterhalb des Rekordhochs von Anfang Mai. Nun hat der größte deutsche Baukonzern frische Quartalszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen und welche Signale senden sie an den Markt? Starkes Halbjahr und höhere Jahresprognose Operativ gibt Hochtief derzeit ein beeindruckendes Bild ab. Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern den Umsatz um knapp 10% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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