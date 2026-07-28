Atoss Software - Tagesplus 9,86% - Hochtief - Tagesminus 2,96% - Rheinmetall - Tagesplus 1,25% - so unterschiedlich die Reaktionen gestern. Drei Aktien unter den meistgesuchten Aktienwerten des ersten Tages dieser Handelswoche. Und eine fällt gestern trotz angehobener Prognose, guter Quartalsergebnisse. Warum? Manche sagen Gewinnmitnahmen. Und andere sehen gerade jetzt perfekte Einstiegschancen und eine goldene Zukunft für den Bau von Rechenzentren - und Hochtief. Anders die Kursentwicklung bei ATOSS Software, bereits Ende letzter Woche im Gleichschritt mit SAP gestiegen und auch gestern gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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