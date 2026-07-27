Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten aus und meldet einen neuen Bundeswehr-Auftrag, doch die Risiken für die Aktie nehmen zu. Deutschlands vorläufiger Haushaltsentwurf für 2027 sieht deutlich geringere Ausgaben für Munition vor. Gleichzeitig bleibt das Chartbild trotz der jüngsten Kurserholung angeschlagen.Bundesregierung plant geringere Munitionsausgaben Nach dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 sollen die deutschen Ausgaben für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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