© Foto: Jaroslav Ozana - CTKDie Deutsche Bank hat sich innerhalb der europäischen Verteidigungsbranche nach Einstiegsgelegenheiten umgesehen und ist in Frankreich fündig geworden. Europäische Verteidigungsaktien: Die Zweifel nehmen zu Für die Anteile deutscher und europäischer Verteidigungsunternehmen gab es in diesem Jahr trotz anhaltender geopolitischer Spannungen nicht viel zu holen. Die Branche handelt in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Dafür ist zum Teil die (fehlende) Ausführungsqualität von Unternehmen, wie im Fall von Rheinmetall, verantwortlich und zum anderen wachsende Zweifel darüber, ob die Bewertungsaufschläge gegenüber US-Verteidigungskonzernen gerechtfertigt sind. Nicht zuletzt, da auch bezweifelt …
Enthaltene Werte: FR0000121329,DE0005140008,DE0007030009,FR0000073272,DE000HAG0005,FR0014004L86,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen
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