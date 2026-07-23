Dassault Aviation, Thales und Indra Sistemas profitieren weiter vom anhaltenden Aufrüstungszyklus in Europa. Starke Halbjahreszahlen und prall gefüllte Orderbücher sorgen am Donnerstag für deutliche Kursgewinne bei den Rüstungswerten. In ihrem Sog geht es jedoch auch für das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall aufwärts. Die europäischen Verteidigungsunternehmen setzen ihren Höhenflug fort. Angesichts steigender Verteidigungsausgaben vieler Staaten und der anhaltenden geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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