Die nachgebenden Energiepreise lassen auch am Dienstag Kursgewinne erwarten. Der DAX dürfte am Dienstag an die Vortagesgewinne anknüpfen und sich somit dem Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern annähern. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen ein Drittelprozent höher auf 25.445 Punkte.Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär