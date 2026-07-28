Was für ein Comeback bei der SAP-Aktie: Am Donnerstag der vergangenen Woche notierten die Anteilsscheine zeitweise bei 127,72 €. Am Montag beendet der DAX-Konzern den Handel bei 151,28 €. Innerhalb von lediglich zwei Handelstagen ergibt sich damit ein Kursgewinn von +18,4%. Allein am Montag ging es um +7,9% nach oben. Der Auslöser sind starke Quartalszahlen und die Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell von SAP womöglich doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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