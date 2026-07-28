Auch im zweiten Quartal kann Atoss Software überzeugen. Denn das Unternehmen setze seinen Wachstumskurs mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis dynamisch fort. Zudem bestätigte das Management die Guidance für das Gesamtjahr. Trotzdem ist die Atoss-Software Aktie (51440) meilenweit vom Rekordhoch bei 147,60 Euro entfernt. Eigentlich ist sogar fast das Gegenteil der Fall, denn der Titel markierte erst vor Monatsfrist ein Zwischentief bei 65,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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