Die SAP-Aktie hat ihre Erholung weiter ausgebaut und seit dem lokalen Tief inzwischen rund +46% zugelegt. Dabei konnte der Kurs zuletzt ein neues lokales Hoch markieren und die Aufwärtsbewegung damit erneut bestätigen. Das Chartbild hat sich dadurch weiter aufgehellt. Nun stellt sich die Frage, ob die aktuelle Dynamik anhält und SAP den nächsten wichtigen Widerstandsbereich überwinden kann. Chartanalyse zur SAP-Aktie Vom Tief am 23. Juli aus hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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