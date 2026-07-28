Das vorläufige Einstellen der US-amerikanischen Angriffsflüge gegen den Iran entspannt die Börsen und bietet Anlegern derzeit wieder extreme Kontraste. In diesem Bericht analysieren wir drei faszinierende Technologie-Akteure in entscheidenden Marktphasen. Ein etablierter Software-Riese überzeugt mit starken Cloud-Zahlen und vertreibt die KI-Sorgen der letzten Monate. Ein innovatives Drohnenunternehmen profitiert enorm vom margenstarken Wachstumsmarkt für autonome Flugsysteme. Gleichzeitig kämpft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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