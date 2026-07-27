Die Zeit, in der tonnenschwere Panzer oder extrem teure Kampfflugzeuge über Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld entschieden haben, ist vorbei. Wie ein Blick auf die modernen Kriege zeigt, entscheidet heute vor allem das nahtlose Zusammenspiel von Hardware und Software über den tatsächlichen Erfolg. Wer Algorithmen und Sensorik nicht in Echtzeit koordinieren kann, verliert den Anschluss. Eindrucksvoll stellt das aktuell die Ukraine unter Beweis, die inzwischen mehr Drohnen für Gegenangriffe auf Russland startet, als der Aggressor selbst. Das zeigt, dass Sicherheit für die NATO auch bedeutet, eine agile Rüstungsindustrie aufzubauen, die flexibel auf Anforderungen reagieren kann. Wir werfen einen Blick auf drei Unternehmen der Branche und zeigen Chancen auf.
Enthaltene Werte: CA92865M1023,US69608A1088,US5398301094Den vollständigen Artikel lesen ...
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