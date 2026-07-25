© Foto: Malcolm Park - picture alliance / VisuallyBoeing, Anduril und General Atomics kämpfen um einen milliardenschweren Zukunftsmarkt. Jetzt nimmt der Wettlauf um autonome Kampfjets deutlich an Tempo auf.Der Wettbewerb um autonome Kampfjets nimmt rasant Fahrt auf. Auf der Farnborough Airshow präsentierten Boeing, General Atomics und Anduril ihre neuesten Konzepte für unbemannte Kampfflugzeuge, die künftig gemeinsam mit bemannten Jets eingesetzt werden sollen. Experten sehen darin einen künftigen Milliardenmarkt, während die US-Luftwaffe ihre Beschaffung bereits beschleunigt. Boeing setzte dabei bereits auf ein flugfähiges System. Der Konzern zeigte seinen MQ-28 Ghost Bat, während General Atomics und Anduril zunächst maßstabsgetreue …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,US5398301094,DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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