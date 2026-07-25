Warum Auftragsbücher zur Schlüsselkennzahl werden - Rheinmetall, Siemens Energy und FACC im Milliardenvergleich

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Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) meldete im Mai 2026 einen Auftragsbestand von 154 Mrd. Euro. Bei Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) standen zum Ende des ersten Quartals 73 Mrd. Euro in den Büchern. FACC (ISIN: AT00000FACC2) bezifferte seinen langfristigen Auftragsbestand zuletzt auf mehr als 6 Mrd. US-Dollar.

Die Größenordnungen unterscheiden sich deutlich. Trotzdem beantworten alle drei Werte dieselbe wirtschaftliche Frage: Welches Arbeitsvolumen haben sich Unternehmen bereits für kommende Jahre gesichert? Ein Auftragsbestand ist noch kein Umsatz und erst recht kein Gewinn. Richtig eingeordnet liefert er jedoch Informationen, die ein einzelnes Quartal nicht zeigen kann.

Ein Auftrag wird erst mit der Leistung zum Umsatz

Der Auftragsbestand umfasst Leistungen, die Kunden bestellt haben, die ein Unternehmen aber noch nicht vollständig erbracht und abgerechnet hat. Sobald ein Projekt umgesetzt oder ein Produkt ausgeliefert wird, wandert der entsprechende Teil aus dem Auftragsbuch in den Umsatz. Neue Bestellungen füllen den Bestand gleichzeitig wieder auf.

Deshalb ist auch die sogenannte Book-to-Bill-Ratio relevant. Sie setzt den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz eines Zeitraums. Ein Wert über eins bedeutet, dass mehr neue Bestellungen hereingekommen sind, als Umsatz realisiert wurde. Die Kennzahl sagt jedoch nichts darüber aus, mit welcher Marge die Aufträge später abgearbeitet werden.

Rheinmetall wächst in eine neue Größenordnung hinein

Rheinmetall meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro und damit ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis stieg um 17% auf 224 Mio. Euro. Gleichzeitig erreichte der vom Unternehmen ausgewiesene Backlog 73 Mrd. Euro.

Bei Rheinmetall umfasst diese Kennzahl nicht ausschließlich verbindliche Einzelaufträge. Das Unternehmen bezieht auch Rahmenverträge und weitere Nominierungen ein. Diese Zusammensetzung ist für die Einordnung wichtig: Ein großer Backlog dokumentiert ein erhebliches künftiges Geschäftsvolumen, doch nicht jeder darin enthaltene Euro besitzt denselben Grad an vertraglicher Verbindlichkeit oder denselben Auslieferungszeitpunkt.

Der Milliardenbestand verlangt neue Kapazitäten und genaue Ausführung

Rheinmetalls Auftragsbestand ist innerhalb eines Jahres stark gestiegen. Ende 2025 hatte der Konzern noch 63,8 Mrd. Euro ausgewiesen, 36% mehr als ein Jahr zuvor. Schon wenige Monate später lag der Wert bei 73 Mrd. Euro.

Damit verschiebt sich die operative Aufgabe. Neue Aufträge allein reichen nicht. Rheinmetall muss Kapazitäten, Personal, Material und Finanzierung so organisieren, dass aus den Vereinbarungen tatsächlich Produkte, Umsatz und Ergebnis entstehen. Der Backlog dokumentiert damit nicht nur Nachfrage. Er macht zugleich sichtbar, welches Volumen der Konzern in den kommenden Jahren industriell bewältigen muss.

Siemens Energy verbindet Rekordaufträge mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,72

Bei Siemens Energy erreichte der Auftragseingang im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Rekordwert von 17,7 Mrd. Euro. Der Umsatz lag bei 10,3 Mrd. Euro. Daraus ergab sich eine Book-to-Bill-Ratio von 1,72. Für jeden Euro realisierten Umsatz kamen rechnerisch 1,72 Euro an neuen Bestellungen hinzu.

Der Auftragsbestand wuchs dadurch auf 154 Mrd. Euro - nach 138 Mrd. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2025. Siemens Energy verweist in seiner Analystenpräsentation zusätzlich auf eine verbesserte Margenqualität im Backlog. Das ist entscheidend: Nicht nur das Volumen neuer Aufträge zählt, sondern auch die Konditionen, zu denen sie später in Umsatz umgewandelt werden.

Volumen, Zeitplan und Marge müssen gemeinsam betrachtet werden

Das Beispiel Siemens Energy zeigt, weshalb eine isolierte Backlog-Zahl nur begrenzten Erkenntniswert besitzt. Für die Unternehmensanalyse sind zusätzliche Fragen erforderlich: Wann sollen die Aufträge abgearbeitet werden? Welche Preise wurden vereinbart? Wie hoch sind Material-, Personal- und Finanzierungskosten? Und welche Ergebnisbeiträge erwartet das Unternehmen?

Ein hoher Bestand kann die Auslastung über Jahre unterstützen. Er kann Unternehmen aber auch vor operative Herausforderungen stellen, wenn Kapazitäten fehlen oder Kosten stärker steigen als kalkuliert. Deshalb veröffentlicht Siemens Energy neben dem Gesamtwert auch Informationen zur erwarteten Umwandlung und zur Qualität der enthaltenen Margen.

FACC erreicht einen langfristigen Auftragsbestand von mehr als 6 Mrd. US-Dollar

FACC meldete im ersten Halbjahr 2025, dass sein Auftragsbestand durch neue Vereinbarungen und höhere bestellte Volumina auf mehr als 6 Mrd. US-Dollar gestiegen sei. Im Geschäftsbericht 2025 bezeichnet das Unternehmen den Bestand ebenfalls als langfristiges Auftragsbuch von über 6 Mrd. US-Dollar.

Zum Vergleich: FACC erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 984,4 Mio. Euro. Da Auftragsbestand und Jahresumsatz in unterschiedlichen Währungen ausgewiesen werden, lässt sich daraus ohne Umrechnung kein exaktes Verhältnis ableiten. Die Größenordnung zeigt dennoch, dass das dokumentierte künftige Arbeitsvolumen weit über einem einzelnen Geschäftsjahr liegt.

Für FACC wird aus dem Backlog eine Frage der Umsetzung

Der Auftragsbestand eröffnet FACC eine längerfristige Sicht auf bereits vereinbarte Programme und Mengen. Er sagt jedoch nicht voraus, wie hoch Umsatz oder Gewinn in einem bestimmten Jahr ausfallen werden. Zeitpläne, Abrufe, Produktionskosten und operative Ausführung entscheiden darüber, wann und mit welchem Ergebnis die Bestellungen verarbeitet werden.

Gerade deshalb ist der Backlog für FACC mehr als eine möglichst große Zahl. Er verbindet künftige Nachfrage mit einer konkreten industriellen Aufgabe. Kapazitäten, Mitarbeitende, Material und Prozesse müssen zu den vereinbarten Volumina passen. Erst wenn diese Faktoren zusammenkommen, wird aus einem Auftrag Umsatz - und aus Umsatz möglicherweise profitables Wachstum.

Drei Milliardenwerte erzählen drei unterschiedliche Geschichten

Rheinmetall, Siemens Energy und FACC arbeiten in verschiedenen Märkten und verwenden teilweise unterschiedliche Definitionen. Ihre Auftragsbestände lassen sich deshalb nicht einfach addieren oder direkt miteinander vergleichen.

Gemeinsam ist ihnen dennoch die Funktion der Kennzahl. Der Backlog verbindet bereits eingegangene Bestellungen mit künftiger operativer Arbeit. Er erweitert damit den Blick über ein einzelnes Quartal hinaus, ohne eine Garantie für Umsatz, Marge oder Gewinn zu liefern. Genau diese Kombination aus langfristiger Sichtbarkeit und notwendiger Umsetzung macht das Auftragsbuch zu einer der aufschlussreichsten Kennzahlen kapitalintensiver Industrieunternehmen.

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FACC

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Quellen

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/05/2026-05-07-rheinmetall-news-quarterly-statement-q1

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/03/2026-03-11-rheinmetall-presents-annual-report-for-2025

https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q2-fy-2026.html

https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-revenue-in-the-first-half-of-2025/

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

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