Teamviewer, Mercedes Benz, Palfinger und Leo Beck liefern heute Quartalszahlen. Was wird erwartet? Was ist wichtig? Dazu Konjunkturdaten aus den USA und einige grosse US-Werte mit Zahlen. Und das alles im Schatten von: Abschwung in China, US-Druck und Ruhe vor dem Tech-Sturm am Mittwoch. Dann wird's richtig spannend! Der heutige Handelstag bringt eine Fülle von Quartalszahlen und Konjunkturdaten mit sich - von Mercedes-Benz über Boeing bis hin zu PayPal. Dennoch dürfte an den Märkten eine gewisse Zurückhaltung spürbar sein. Am Mittwoch legen mit Microsoft, Meta und Amazon drei Schwergewichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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