Wir nehmen die Coverage der PALFINGER AG mit einer KAUFEN Empfehlung und einem Kursziel von EUR 55,00 auf, was einem Aufwärtspotenzial von 87,4 % entspricht. Als weltweite #1 bei hydraulischen Ladekranen bietet PALFINGER eine attraktive Kombination aus Wachstum, Margenerholung und überzeugender Bewertung. Der Konzern profitiert von steigenden globalen Infrastrukturinvestitionen, einer geringen Kundenkonzentration und führenden Marktpositionen in seinen Kernmärkten. Trotz starken Erholungspotenzials wird die Aktie lediglich mit dem 6,0-Fachen des für 2026 erwarteten EV/EBITDA und dem 11,7-Fachen des KGV gehandelt und damit mit einem deutlichen Abschlag gegenüber dem engsten Wettbewerber Hiab. Ein möglicher Friedensschluss in der Ukraine bzw. zwischen Russland und der Ukraine sowie im Nahen Osten könnte einen zusätzlichen Katalysator darstellen, da PALFINGER in diesen Regionen über eine führende Marktposition und ein etabliertes Händlernetz verfügt. Auf dem aktuellen Kursniveau ist die erwartete Margenerholung weitgehend nicht eingepreist, während die wesentlichen Hebel nur ein begrenztes Umsetzungsrisiko aufweisen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/palfinger-ag





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