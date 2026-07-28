Der Luxuskurs von Mercedes-Benz erhält einen Dämpfer. Wegen der anhaltenden Schwäche auf dem wichtigsten Markt China muss der Stuttgarter Autobauer seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr senken.Der Grund: Die dortige Immobilienkrise verdirbt den wohlhabenden Konsumenten die Kauflaune und bremst die Nachfrage nach teuren Fahrzeugen aus. Im zweiten Quartal brachen die Verkäufe von Mercedes in der Volksrepublik um 30 Prozent ein. Mercedes erwartet beim Konzernumsatz nun einen Wert leicht unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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