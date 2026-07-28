Datum der Anmeldung:
23.07.2026
Aktenzeichen:
B5-78/26
Unternehmen:
Rhone Capital / DC UK Holdings 'DH Care' (Invacare, Direct Healthcare Group) / Ottobock / Otto Bock Mobility Solutions (Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
Hilfsprodukte für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Rollstühle, Zusatzantriebe für Rollstühle sowie Zubehör und Ersatzteile
23.07.2026
Aktenzeichen:
B5-78/26
Unternehmen:
Rhone Capital / DC UK Holdings 'DH Care' (Invacare, Direct Healthcare Group) / Ottobock / Otto Bock Mobility Solutions (Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
Hilfsprodukte für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Rollstühle, Zusatzantriebe für Rollstühle sowie Zubehör und Ersatzteile
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