Das ist doch mal eine gute Nachricht: Zur Hauptversammlung am 28. Mai 2026 schlägt DocCheck eine von 0,75 auf 1,00 Euro je Aktie heraufgesetzte Dividende vor. Damit kehrt das im Gesundheitsmarkt aktive E-Commerce-Unternehmen mit zusätzlichem Agenturgeschäft zurück zu den Top-Niveaus von 2020 und 2021. Damals sorgte insbesondere die Corona-Pandemie für ein erkleckliches Zusatzgeschäft. Da der Aktienkurs von DocCheck mit Kursen von zurzeit rund 12 Euro aber noch signifikant unter den damaligen Rekordhöhen von in der Spitze über 37 Euro hängt, ergibt sich derzeit aber eine weit überdurchschnittliche Dividendenrendite von 8,3 Prozent. Jedenfalls rangiert der Spezialwert momentan unter den Top 10 der Dividendenhits für 2025 aus der Datenbank von boersengefluester.de ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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