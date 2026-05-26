Der geplante Milliarden-Zusammenschluss zwischen Estée Lauder und Puig ist geplatzt und die Börse reagierte wie gewohnt. Während die Aktie von Estée Lauder kräftig zulegte, rauschte Puig ab. Anleger setzen darauf, dass sich Estée Lauder nun wieder voll auf die eigene Sanierung konzentriert. Die Anleger zeigten am Freitag deutlich was sie von der geplanten Übernahme von Puig durch Estée Lauder gehalten haben. Nachdem die beiden Kosmetikkonzerne am späten Donnerstag das Ende ihrer Gespräche über eine mögliche Fusion bekannt gegeben hatten, gingen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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