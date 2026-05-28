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GBK Beteiligungen AG: Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 und Verzicht auf Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaft



28.05.2026 / 16:31 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen AG: Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 und Verzicht auf Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) Hannover, den 28.05.2026 - Die ordentliche Hauptversammlung der GBK Beteiligungen AG hat am 28.05.2026 auf Vorschlag der Verwaltung die Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro pro Aktie aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 beschlossen. Der Gesamtbetrag der Ausschüttung beläuft sich auf 2.025.000,00 Euro. Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag der Verwaltung den Verzicht auf den Status als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) beschlossen. Mit der Eintragung ins Handelsregister wird der Unternehmensgegenstand der GBK Beteiligungen AG um den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) erweitert, so dass die besonderen Vorgaben des UBGG künftig nicht mehr beachtet werden müssen. Der Vorstand Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de





Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790



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