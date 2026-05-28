Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG



28.05.2026 / 13:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2026 Kursziel: 27,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q1 2026: IVU startet 2026 mit Ergebnissprung



IVU hat kürzlich die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei den profitablen Wachstumskurs bestätigt.



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Hoher Auftragsbestand untermauert Jahresprognose: IVU konnte den Umsatz im ersten Quartal um 13,3% yoy auf 34,9 Mio. EUR steigern. Die wesentlichen Wachstumstreiber waren erneut die wiederkehrenden Wartungs- und Hostingerlöse. Der Trend hin zu einer gleichmäßigeren Umsatzverteilung über das Gesamtjahr dürfte sich fortsetzen, woraus entsprechend höhere Wachstumsraten zum Jahresbeginn resultieren dürften. Angesichts des hohen Auftragsbestands für das laufende Jahr, der bereits mehr als 90% der angestrebten Erlösniveaus von über 160 Mio. EUR abdeckt, erscheint weiteres Umsatzwachstum in 2026 visibel. In den beiden Vorjahren entsprach der Wert zu diesem Zeitpunkt jeweils mehr als 85% des Zielumsatzes sowie 81,5% (2025) bzw. 83,8% (2024) der tatsächlich erzielten Erlöse.



Historisches Q1-Ergebnis: Nach dem bereits positiven Q1-EBIT im Vorjahr, konnte das operative Ergebnis in Q1/26 auf 1,5 Mio. EUR (Vj.: 0,2 Mio. EUR) vervielfacht werden. Dabei spielt das Auftaktquartal für das Gesamtjahr jedoch eine untergeordnete Rolle. Als maßgeblich erwies sich ein überproportionales Wachstum im Rohertrag (+17,0% yoy) dank eines stabilen Materialaufwands, der trotz vermutlich gestiegener Cloud-Kosten auf dem Vorjahresniveau lag. Ursächlich hierfür dürfte insbesondere ein günstigerer Umsatzmix mit einem höheren Anteil margenstärkerer Wartungs- und Hostingerlöse und dafür einem geringerem Hardwaregeschäft sein. Die Personalkosten stiegen bei konstanter Kapazität (Ø FTE: +1,4% yoy) um 13,3% yoy analog zur Umsatzentwicklung. Neben den regulären Gehaltserhöhungen spiegeln sich hier einmalige Prämien für die Mitarbeiter anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums sowie Aufwendungen für nötige Mehrarbeit zur Bearbeitung einer laufenden Ausschreibung wider. Bereinigt um diese beiden Sondereffekte mit Einmalcharakter liegt die Kostensteigerung im Rahmen unserer Erwartungen.



Attraktive Bewertung im Peer-Vergleich: Bei einem 2026e EV/EBIT (Leasing-adjustiert) von 13,6x halten wir die IVU-Aktie weiterhin für attraktiv, was auch der Vergleich mit dem Wettbewerber init SE unterstreicht. Obwohl beide Unternehmen zu vergleichbaren EV/EBIT-Multiples handeln, aktiviert IVU keine Eigenentwicklungen und benötigt entsprechend weniger CAPEX. Aus unserer Sicht stellt daher das EBITDA abzüglich CAPEX und Leasing-Tilgungen die geeignetere Vergleichskennzahl dar. Auf dieser Basis handelt IVU zu einem deutlich günstigeren 2026e EV-Multiple von 10,8x gegenüber inits 15,0x.



Fazit: IVU hat einen überzeugenden Start in das Geschäftsjahr 2026 hingelegt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 27,00 EUR.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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