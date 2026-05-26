ORBIS: Wachstumstreiber Digitalisierung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) eine ergebnisbelastende, außerplanmäßige Abschreibung verbucht, insgesamt trotz eines schwierigen Marktumfelds aber solide abgeschlossen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde die Digitalisierung auch in den kommenden Jahren ein Wachstumstreiber bei ORBIS bleiben. Hier habe sich das Unternehmen bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Angesichts wirtschaftlicher Probleme könne es vorübergehend zu kundenseitigen Projektverschiebungen kommen. Auf mittlere und lange Sicht müsse die Kundschaft jedoch die erforderlichen Investitionen tätigen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Auch der Bereich KI eröffne ORBIS in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten. Infolge der hervorragenden finanziellen Ausstattung sehe der Analyst hier zusätzliches Wachstumspotenzial durch etwaige Übernahmen. Das Unternehmen verfüge zum Jahresende über eine Netto-Cash-Position sowie eigene Anteilsscheine der ORBIS SE, was zusammen derzeit einem Wert von 1,81 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie entspreche. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 12,60 Euro (zuvor: 9,10 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2026, 15:25 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 26.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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