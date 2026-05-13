Die Software berechnet Lastflüsse im Stromnetz. Auf dieser Basis schlägt sie Schalthandlungen vor. 50Hertz will sie Netzbetreibern, Forschern und anderen Parteien zur freien Nutzung und Weiterentwicklung zur Verfügung stellen. Die Elia Group, Muttergesellschaft von 50Hertz, will mit einer neuen Open-Source-Software Netzbetreibern helfen, Netzengpässen effizient und wirtschaftlich zu bewältigen. Das soll unter anderem helfen, Redispatchkosten zu reduzieren. 50Hertz wird das Tool namens ToOp Netzbetreibern, Forschungseinrichtungen und Entwicklern zur freien Nutzung zur Verfügung stellen. Sie sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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