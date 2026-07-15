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WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
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14.07.26 | 21:43
199,65 Euro
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Finanzdienstleistungen
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABN AMRO BANK
ABN AMRO BANK NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABN AMRO BANK NV38,090-0,39 %
ASML HOLDING NV1.560,00+0,23 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION135,00-0,74 %
BURBERRY GROUP PLC12,500-0,60 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG197,70+0,13 %
DOCMORRIS AG10,970+0,18 %
JOHNSON & JOHNSON221,95-0,16 %
MORGAN STANLEY199,65-0,05 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC220,00-0,90 %
RIO TINTO PLC81,31+2,88 %
SEB SA48,0800,00 %
STOREBRAND ASA17,050+0,18 %
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