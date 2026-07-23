Dublin - Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo hat im ersten Semester 2026 einen leichten Umsatzrückgang verbucht. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Zwischen Januar und Juni 2026 setzte Cosmo 50,2 Millionen Euro um, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Minus von knapp 3 Prozent. Davon waren 49,6 Millionen wiederkehrend und 0,7 Millionen projektbezogen. Konkrete Umsatzzahlen liefert Cosmo für seine Hauptprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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