Bad Ragaz - Der Sensorenhersteller Inficon hat seine starke Entwicklung aus dem ersten Quartal auch im zweiten Jahresviertel fortgesetzt. Mit rekordhohen Aufträgen im Rücken hebt das Unternehmen die Jahresziele erneut an. Von April bis Juni 2026 stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf ein Rekordniveau von 198,1 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Alle Regionen und Kern-Endmärkte hätten Wachstum gezeigt. Der Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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