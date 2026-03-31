The following instruments on XETRA do have their first trading 31.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.03.2026
Aktien
1 SE0009697204 Boho Group AB
2 SE0008321608 Investment AB Öresund
3 SE0010219626 Senzagen AB
4 CY0200900914 Premier Energy PLC
5 AU0000420002 Desert Minerals Ltd.
6 CA48301P1099 Kairos Gold Inc.
7 US00972G4055 Akari Therapeutics PLC ADR
8 CA1130061007 Brookfield Business Corp.
9 FI4000602172 Exel Composites Oyj
10 KYG6082P1211 MicroPort CardioFlow Medtech Corp.
11 KYG4289N1300 Paranovus Entertainment Technology Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3326474155 Coca Cola HBC Finance B.V.
2 XS3326476523 Coca Cola HBC Finance B.V.
3 XS3320133781 Colonial SFL SOCIMI S.A.
4 XS3312132338 HTA Group Ltd.
5 DE000DP9A7P0 DZ BANK AG
6 CH1548828412 Mondelez International Inc.
7 CH1548828396 Mondelez International Inc.
8 CH1548828404 Mondelez International Inc.
9 FI4000602677 Aktia Bank PLC
10 XS3332496184 Bank of Ireland Group PLC
11 XS3326473694 Coca Cola HBC Finance B.V.
12 USY5S5CGAV48 LG Energy Solution Ltd.
13 USY5S5CGAS19 LG Energy Solution Ltd.
14 USY5S5CGAT91 LG Energy Solution Ltd.
15 USJ54675BG73 Nippon Life Insurance Co.
16 XS3327023787 Srpska, Republik
17 US91282CQF13 United States of America
18 IE000AEM1K78 M&G Global Maxima Equity UCITS ETF
19 IE000D1DAPO5 Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
20 IE000017NMH7 WisdomTree Asia Defence UCITS ETF
21 IE000KLC2EN9 WisdomTree Global Defence UCITS ETF
