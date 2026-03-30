The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.03.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2026
ISIN Name
CA11259V1067 BROOKFIELD BUS.CORP. CL.A
CA15135U4063 CENOVUS EN.PFD SR.2 CD25
DE000A3H3JX1 PROREALINV. ANL 21/27
FI0009007306 EXEL COMPOSITES OYJ
JP3792600003 HINO MOTORS LTD
KYG4289N1227 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
KYG6082P1054 MICROPORT CARDIO.MEDTECH.
SE0027767971 ACADEMEDIA AB RED. SHARES
US00972G2075 AKARI THER.ADR/2000 -,01
XS2483511957 LOARRE INV.22/29 FLR REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2026
ISIN Name
CA11259V1067 BROOKFIELD BUS.CORP. CL.A
CA15135U4063 CENOVUS EN.PFD SR.2 CD25
DE000A3H3JX1 PROREALINV. ANL 21/27
FI0009007306 EXEL COMPOSITES OYJ
JP3792600003 HINO MOTORS LTD
KYG4289N1227 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
KYG6082P1054 MICROPORT CARDIO.MEDTECH.
SE0027767971 ACADEMEDIA AB RED. SHARES
US00972G2075 AKARI THER.ADR/2000 -,01
XS2483511957 LOARRE INV.22/29 FLR REGS
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