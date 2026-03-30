Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG6082P1054 MicroPort CardioFlow Medtech Corp. 30.03.2026 KYG6082P1211 MicroPort CardioFlow Medtech Corp. 31.03.2026 Tausch 5:1
CA11259V1067 Brookfield Business Corp. 30.03.2026 CA1130061007 Brookfield Business Corp. 31.03.2026 Tausch 1:1
FI0009007306 Exel Composites Oyj 30.03.2026 FI4000602172 Exel Composites Oyj 31.03.2026 Tausch 15:1
US00972G2075 Akari Therapeutics PLC ADR 30.03.2026 US00972G4055 Akari Therapeutics PLC ADR 31.03.2026 Tausch 40:1
KYG4289N1227 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 30.03.2026 KYG4289N1300 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 31.03.2026 Tausch 12:1
