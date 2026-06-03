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Zulassung basiert auf der Phase-3-Studie DeLLphi-304, die eine 40-prozentige Verringerung des Sterberisikos mit IMDYLLTRA im Vergleich zur Chemotherapie nachweist
Neuartige Behandlungsoption für Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs im Extensivstadium
THOUSAND OAKS, Kalifornien, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Amgen (NASDAQ:AMGN) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) die Marktzulassung für IMDYLLTRA (Tarlatamab) als Monotherapie zur Behandlung von Erwachsenen mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (ES-SCLC) erteilt hat, die nach einem Fortschreiten der Erkrankung bei oder nach einer Erstlinienbehandlung mit platinbasierter Chemotherapie eine systemische Therapie benötigen.
Die Zulassung basierte auf den Ergebnissen von DeLLphi-304, der ersten weltweiten Phase-3-Studie, die einen signifikanten Überlebensvorteil gegenüber einer Chemotherapie in dieser Situation aufwies.1
"Kleinzelliger Lungenkrebs ist einer der aggressivsten soliden Tumoren, der nach einer Erstlinienbehandlung hohe Rückfallraten aufweist und für den es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt", sagte Jean-Charles Soria, Senior Vice President für Onkologie bei Amgen. "Die Zulassung von IMDYLLTRA durch die Europäische Kommission - der ersten und einzigen T-Zell-Engager-Therapie, die zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen ist - stellt einen wichtigen Fortschritt für Patienten in Europa dar und spiegelt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Medikamente wider, die die Behandlungsergebnisse für Menschen mit dieser verheerenden Krankheit deutlich verbessern können."
DeLLphi-304, die globale klinische Phase-3-Studie, zeigte, dass IMDYLLTRA das Sterberisiko um 40 % senkte und die mediane Gesamtüberlebenszeit (OS) im Vergleich zur Standardtherapie (SOC) mit Chemotherapie bei Patienten mit ES-SCLC, deren Erkrankung während oder nach einer Linie einer platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten war, um mehr als fünf Monate signifikant verlängerte (mediane OS: 13,6 vs. 8,3 Monate; Hazard Ratio (HR), 0,60; 95% Konfidenzintervall (CI): 0,47, 0,77; P < 0,001).1
"Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs hatten es in der Vergangenheit schwer, wenn ihre Erkrankung nach der Erstbehandlung fortschritt; sie überlebten oft nur wenige Monate", sagte Debra Montague, Präsidentin von Lung Cancer Europe (LuCE). "Die Zulassung einer neuartigen Behandlungsoption für Menschen in Europa, die mit dieser schwer zu behandelnden Krebserkrankung leben, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und unterstreicht den dringenden Bedarf an Innovationen in der Lungenkrebsbehandlung."
Das Sicherheitsprofil von IMDYLLTRA entsprach dem bekannten Profil. Die häufigsten Nebenwirkungen waren das Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) (56,7 %), verminderter Appetit (36,4 %), Fieber (31,9 %), Geschmacksstörungen (31,3 %), Verstopfung (30,4 %), Anämie (30,0 %), Müdigkeit (29,8 %), Übelkeit (24,9 %), Asthenie (19,0 %), Neutropenie (16,9 %), Hyponatriämie (16,7 %), Kopfschmerzen (16,3 %) und Lymphopenie (15,6 %). Die häufigsten schwerwiegenden Nebenwirkungen waren das CRS (19,7 %) und Fieber (4,7 %). CRS trat vor allem nach den ersten beiden Dosen auf.
CRS trat vor allem nach den ersten beiden Dosen auf. Wie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) dargelegt, sollten Patienten ab Beginn der IMDYLLTRA-Infusion für 6 bis 8 Stunden am Tag 1 des Zyklus 1 und am Tag 8 des Zyklus 1 in einer geeigneten medizinischen Einrichtung überwacht werden.2
Das umfassende klinische Entwicklungsprogramm von Amgen für IMDYLLTRA umfasst die DeLLphi-Studien, in denen IMDYLLTRA als Monotherapie und als Teil von Kombinationsschemata untersucht wird, sowohl in früheren Stadien des SCLC als auch in früheren Behandlungslinien.
Informationen zur Phase-3-Studie DeLLphi-304
Informationen zu IMDELLTRA/IMDYLLTRA (Tarlatamab)
Informationen zu kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC)
Informationen zur klinischen Studie Tarlatamab
Weitere Informationen finden Sie unter www.tarlatamabclinicaltrials.com.
Informationen zu Amgen
Vor mehr als 45 Jahren trug Amgen an seinem US-Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien, zur Gründung der Biotechnologiebranche bei und ist nach wie vor führend in der Innovation, indem es Technologien sowie humangenetische Daten nutzt, um über das heute Bekannte hinauszugehen. Amgen verfügt über eine breit gefächerte und umfangreiche Pipeline sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von Krebs, entzündlichen Erkrankungen, seltenen Krankheiten, Herzerkrankungen sowie Adipositas und damit verbundenen Erkrankungen.
Amgen wurde wiederholt für seine Innovationskraft und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet, unter anderem von Fast Company und Forbes. Amgen gehört zu den 30 Unternehmen, die den Dow Jones Industrial Average bilden, und ist auch Teil des Nasdaq-100-Index, der die größten und innovativsten nicht-finanziellen Unternehmen umfasst, die an der Nasdaq-Börse nach Marktkapitalisierung notiert sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie Amgen.com und folgen Sie Amgen auf X, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und Threads.
EU-INDIKATION
IMDYLLTRA (Tarlatamab) ist als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im ausgedehnten Stadium (ES-SCLC) indiziert, die nach Fortschreiten der Erkrankung während oder nach einer Erstlinienbehandlung mit einer platinbasierten Chemotherapie eine systemische Therapie benötigen.
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN
DOSIERUNG UND VERABREICHUNG: Wichtige Informationen zur Dosierung
INDIKATIONEN IN DEN USA
IMDELLTRA (Tarlatamab-dlle) ist in den Vereinigten Staaten für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im ausgedehnten Stadium (ES-SCLC) indiziert, bei denen die Erkrankung während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist.
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
WARNUNG: ZYTOKINFREISETZUNGSSYNDROM und NEUROLOGISCHE TOXIZITÄT, einschließlich IMMUNEFFEKTORZELL-ASSOZIIERTES NEUROTOXIZITÄT-SYNDROM
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN
DOSIERUNG UND VERABREICHUNG: Wichtige Informationen zur Dosierung
Bitte lesen Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen von IMDELLTRA , einschließlich der WARNHINWEISE in der Packungsbeilage.
Zukunftsgerichtete Aussagen von Amgen
Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die wir prognostizieren. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten oder die Entwicklung neuer Indikationen für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden und der Weg vom Konzept zum Produkt ist ungewiss. Folglich kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder die Entwicklung einer neuen Indikation für ein bestehendes Produkt erfolgreich sein und zu einem kommerziellen Produkt werden wird. Außerdem sind die präklinischen Ergebnisse keine Garantie für die sichere und wirksame Leistung der Produktkandidaten beim Menschen. Die Komplexität des menschlichen Körpers kann durch Computer- oder Zellkultursysteme oder Tiermodelle nicht perfekt oder manchmal nicht einmal adäquat modelliert werden. Die Zeit, die wir benötigen, um klinische Studien abzuschließen und die behördliche Genehmigung für die Produktvermarktung zu erhalten, war in der Vergangenheit unterschiedlich lang, und wir erwarten ähnliche Schwankungen in der Zukunft. Selbst wenn die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, können die Zulassungsbehörden die von uns gewählten Studienendpunkte als ausreichend für die Zulassung anzweifeln. Wir entwickeln Produktkandidaten sowohl intern als auch im Rahmen von Lizenzkooperationen, Partnerschaften und Joint Ventures. Produktkandidaten, die aus Beziehungen abgeleitet werden, können Gegenstand von Streitigkeiten zwischen den Parteien sein oder sich als weniger wirksam oder sicher erweisen, als wir zum Zeitpunkt des Eingehens einer solchen Beziehung angenommen haben. Außerdem könnten wir oder andere Sicherheits-, Nebenwirkungs- oder Herstellungsprobleme mit unseren Produkten, einschließlich unserer Geräte, feststellen, nachdem sie auf dem Markt sind.
Unsere Ergebnisse können von unserer Fähigkeit beeinflusst werden, neue und bestehende Produkte im In- und Ausland erfolgreich zu vermarkten, von klinischen und regulatorischen Entwicklungen bei aktuellen und zukünftigen Produkten, vom Umsatzwachstum kürzlich eingeführter Produkte, von der Konkurrenz durch andere Produkte, einschließlich Biosimilars, von Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte und von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich derjenigen, die sich aus geopolitischen Beziehungen und Regierungsmaßnahmen ergeben. Darüber hinaus wird der Absatz unserer Produkte durch Preisdruck, politische und öffentliche Kontrolle sowie durch die Erstattungsrichtlinien von Drittanbietern, einschließlich Regierungen, privaten Versicherungsplänen und Managed-Care-Anbietern, beeinflusst. Er kann auch durch regulatorische, klinische und richtlinienbezogene Entwicklungen sowie durch nationale und internationale Trends in Richtung Managed Care und Kostendämpfung im Gesundheitswesen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Forschungs-, Test-, Preisgestaltungs-, Vermarktungs- sowie sonstigen Tätigkeiten einer umfassenden Regulierung durch in- und ausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Unser Geschäft könnte durch staatliche Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten sowie Produkthaftungsansprüche beeinträchtigt werden. Zusätzlich könnte unser Geschäft durch die Einführung neuer Steuergesetze oder durch zusätzliche Steuerschulden beeinträchtigt werden. Weiterhin könnte der Schutz, den unsere Patente und Patentanmeldungen bieten, obwohl wir routinemäßig Patente für unsere Produkte und Technologien erhalten, von unseren Wettbewerbern angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden, oder wir könnten in gegenwärtigen und künftigen Rechtsstreitigkeiten im Bereich geistiges Eigentum keinen Erfolg haben. Wir führen einen erheblichen Teil unserer kommerziellen Herstellungstätigkeiten in wenigen zentralen Einrichtungen durch, unter anderem in Puerto Rico, und sind zudem für einen Teil unserer Herstellungstätigkeiten auf Dritte angewiesen, und Lieferbeschränkungen könnten den Absatz bestimmter unserer derzeitigen Produkte sowie die Entwicklung bestimmter unserer Produktkandidaten einschränken. Der Ausbruch einer Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit sowie die öffentlichen und staatlichen Bemühungen, die Ausbreitung einer solchen Krankheit einzudämmen, könnten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien für unsere Herstellungstätigkeiten, die Distribution unserer Produkte, die Vermarktung unserer Produktkandidaten sowie den Betrieb unserer klinischen Studien haben, und derartige Ereignisse könnten einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf unsere Produktentwicklung, unseren Produktabsatz, unser Geschäft sowie unsere Betriebsergebnisse haben. Wir sind bei der Entwicklung einiger unserer Produktkandidaten sowie bei der Vermarktung und dem Verkauf einiger unserer kommerziellen Produkte auf Kooperationen mit Dritten angewiesen. Zusätzlich stehen wir im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, sowohl in Bezug auf viele unserer vermarkteten Produkte als auch bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte. Außerdem werden einige Rohstoffe, medizinische Geräte und Bauteile für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben in ihren Geschäftsbeziehungen mit uns eine erhebliche Kaufkraft. Die Entdeckung signifikanter Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnlich ist und eine ganze Produktklasse betrifft, könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Absatz der betroffenen Produkte sowie auf unsere Geschäfts- und Betriebsergebnisse haben. Unsere Bemühungen, mit anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien zusammenzuarbeiten oder diese zu erwerben, sowie die Geschäftsabläufe solcher Unternehmen zu integrieren oder die von uns erworbenen Produkte oder Technologien zu unterstützen, könnten nicht erfolgreich sein und könnten zu unerwarteten Kosten, Verzögerungen oder dazu führen, dass die Vorteile der Transaktionen nicht realisiert werden. Ein Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Verletzung der Informationssicherheit unserer IT-Systeme könnte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und Daten gefährden. Unser Aktienkurs ist volatil und kann durch eine Reihe von Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäft und unsere Aktivitäten könnten durch das Scheitern oder das vermeintliche Scheitern bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und der damit verbundenen Naturkatastrophen könnten sich negativ auf unser Geschäft und unseren Betrieb auswirken. Die globale Wirtschaftslage kann bestimmte Risiken, die unser Geschäft beeinträchtigen, verstärken. Unsere Geschäftsentwicklung könnte die Fähigkeit unseres Verwaltungsrats beeinträchtigen oder einschränken, eine Dividende zu beschließen, oder unsere Fähigkeit beeinträchtigen, eine Dividende zu zahlen oder unsere Stammaktien zurückzukaufen. Wir könnten nicht in der Lage sein, Zugang zu den Kapital- und Kreditmärkten zu für uns günstigen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten.
KONTAKT: Amgen, Thousand Oaks
REFERENZEN
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03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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