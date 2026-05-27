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DARDEN RESTAURANTS INC Chart 1 Jahr
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ratgeberGELD.at
27.05.2026 16:09 Uhr
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(1)

Darden Restaurants (DRI): Ausbruch aus der Seitwärtsrange!

Fehlausbruch oder Rallye auf 220 USD?

Rückblick

Nach einem markanten Hoch im Februar über 220 US-Dollar korrigierte die Restaurant-Aktie spürbar und lief anschließend in eine mehrmonatige Seitwärtsphase im Bereich zwischen 190 und 205 US-Dollar.

Darden Restaurants-Aktie: Chart vom 26.05.2026, Kürzel: DRI, Kurs: 207.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei 205 US-Dollar hat sich eine solide horizontale Widerstandszone etabliert. Vorbörslich haben die Bullen den Ausbruch bereits geschafft. Schließt die Aktie per Tagesschlusskurs über der Widerstandszone, wäre der charttechnische Weg Richtung 220 US-Dollar frei.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es sich um einen Fehlausbruch handeln, liegt der logische Unterstützungsbereich für Trader knapp unter dem Ausbruchsniveau. Eine sinnvolle charttechnische Absicherung könnte knapp unter dem Tief der gestrigen Tageskerze platziert werden, um das Risiko zu minimieren.

Meinung

In den letzten Quartalsberichten (Q3 2026 im März) konnte Darden mit einem Umsatzplus von knapp 6 % auf 3,35 Milliarden US-Dollar und einem stabilen Gewinn pro Aktie von 2,95 US-Dollar überzeugen. Besonders die Marke LongHorn Steakhouse glänzte mit starken Vergleichszahlen. Aktuell profitiert das Unternehmen von strategischen Maßnahmen wie kleineren Restaurant-Prototypen (z. B. bei Yard House), um Baukosten zu senken und das Wachstum zu beschleunigen. Die Aktie stand zuletzt etwas unter Druck, da die gesamte Casual-Dining-Branche mit einer Abschwächung der Kundenfrequenz und hartnäckiger Rohstoffinflation (insbesondere bei Rindfleisch) zu kämpfen hat. Das nächste große Event sind die Q4-Zahlen, die für den 22. Juni 2026 erwartet werden.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 23.35 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 205.99 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Darden Restaurants ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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