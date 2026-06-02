Die Allianz ist im deutschen Versicherungsmarkt eine Macht. Das zeigt nicht nur der Blick auf Umsatz, Gewinn und Marktkapitalisierung. Auch in einzelnen Produktbereichen spielt der DAX-Konzern seine Stärke aus. Ein aktuelles Ranking unterstreicht einmal mehr, wie riesig der Abstand zur Konkurrenz teilweise ist.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die Allianz dominiert im Maklermarkt für betriebliche Altersversorgung. • Bei Direktversicherung und Unterstützungskasse liegt der Versicherer jeweils mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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