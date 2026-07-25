© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Allianz gilt als außerordentlich zuverlässiger und beliebter Dividendenzahler, doch bei AXA bekommen Anlegerinnen und Anleger mehr für ihr Geld! AXA oder Allianz: Wo erhalten Anleger jetzt den besten Deal? Der Versicherungsriese Allianz gehört zu den zuverlässigsten und beliebtesten Dividendenzahlern am deutschen Aktienmarkt. Der ausgezeichnete Ruf des Unternehmens, die Beständigkeit nicht nur der Dividende, sondern auch der langfristigen Kursgewinne sowie ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, zu dem neben Versicherungen auch die Vermögensverwaltung mit den Töchtern PIMCO und Allianz Global Investors gehört, machen die Anteile zu einem unverzichtbaren Basisinvestment und einem der …
Enthaltene Werte: DE0008404005,FR0000120628Den vollständigen Artikel lesen
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