Aktien - letzte Woche brachte der Waffenstillstand Hoffnung auf ein Ende von Trump's Angriffskrieg. Und diese Woche feiern die US-Märkte neue Rekrode - am Freitag befeuert durch die Bereitschaft Iran's die Strasse von Hormus für alle zu öffnen. Wenn jetzt noch aus den Waffenstillständen im Iran und - seit Freitag im Libanon - dauerhafte Friedens- oder zumindest dauerhafte Waffenstillstandsvereinbarungen werden solten, dann wäre zumindest von dieser Seite eine starke Belastung der weltweiten Aktienmärkte beendet. Dann wäre der Blick wieder auf die "normalen" Fragen gelenkt: Wie schnell erreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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