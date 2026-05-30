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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
29.05.26 | 17:35
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2G ENERGY
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CIRCUS SE7,610-1,04 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA62,15+10,69 %
DEFAMA DEUTSCHE FACHMARKT AG24,000+0,42 %
ERNST RUSS AG9,100+0,22 %
FORTEC ELEKTRONIK AG11,250-0,44 %
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG20,600-0,96 %
LAIQON AG4,990+1,22 %
MOUNTAIN ALLIANCE AG2,920-0,34 %
MUTARES SE & CO KGAA27,900-0,89 %
NORDEX SE41,400-1,00 %
SMT SCHARF AG7,150+1,42 %
YOC AG6,400-0,31 %
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