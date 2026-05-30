Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter Softwarewert wie Okta am Freitag mit mehr als 20% Tagesplus wg. starkem Quartal. Und so auch bei CTS Eventim,… Oder bei 2G Energy als ein Grossauftrag für amerikanische Datencenter wie eine Bombe einschlug. Partystimmung angesagt? Hoffentlich nicht zu euphorisch. Und Dank Trump steigen die Erwartungen an einen kurzfrisitg bevorstehenden Friedensschluss zwischen USA und Iran. Auch vom Mullahregime ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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