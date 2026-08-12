Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH



12.08.2026 / 15:21 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 12.08.2026 Target price: €8.70 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.70 price target.



Abstract:

LAIQON has released preliminary H1/26 revenue and EBITDA figures, confirming that the accelerating AuM growth reported on 14 July is now translating visibly into financial performance. Group gross revenues rose 63% YoY to €23.16m in H1/26 (FBe: €24.0m; H1/25: €14.17m), with Q2/26 revenues of €12.76m rising 23% QoQ (Q1/26: €10.40m). Management expects a further acceleration in revenue growth during H2/26, supported by continued momentum in Asset Management and Digital Wealth, particularly LAIC's rapidly expanding white-label platform. More importantly, Q2/26 EBITDA turned positive at €1.08m, an improvement of €2.45m versus Q1/26 (€-1.37m), representing the first positive quarterly EBITDA under the current GROWTH 28 strategy. The Q2 result includes €1.02m of restructuring charges related to the cost reduction programme launched in March 2026. Excluding these, the underlying quarterly EBITDA run rate was ca. €2.1m, which provides encouraging support for our FY/26 EBITDA forecast of €4.5m. H1/26 EBITDA improved to €-0.29m, or ca. €0.73m on an adjusted basis (FBe: €1.0m; H1/25: €-0.82m). Overall, we view the preliminary results as clearly positive and believe the company remains well on track to meet our FY/26 forecasts. The AGM on 27 August and the full H1/26 report on 28 August will provide the next layer of detail. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy recommendation and €8.70 price target (upside: ~95%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.



Zusammenfassung:

LAIQON hat vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und damit bestätigt, dass sich das am 14. Juli gemeldete beschleunigte Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) nun deutlich in der finanziellen Performance niederschlägt. Der Konzernbruttoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63% auf €23,16 Mio. (FBe: €24,0 Mio.; 1. Halbjahr 2025: €14,17 Mio.), wobei der Umsatz im 2. Quartal 2026 mit €12,76 Mio. gegenüber dem Vorquartal um 23% stieg (1. Quartal 2026: €10,40 Mio.). Das Management erwartet eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums im 2. Halbjahr 2026, gestützt durch die anhaltende Dynamik in den Bereichen Vermögensverwaltung und Digital Wealth, insbesondere durch die rasch expandierende White-Label-Plattform von LAIC. Noch wichtiger ist, dass LAIQON im 2. Quartal 2026 mit einem EBITDA von €1,08 Mio. in die Gewinnzone zurückkehrte, eine Verbesserung um €2,45 Mio. gegenüber dem 1. Quartal 2026 (€-1,37 Mio.). Q2 war damit das erste profitable Quartal im Rahmen der aktuellen GROWTH 28-Strategie. Dieses Ergebnis des 2. Quartals enthält Restrukturierungskosten in Höhe von €1,02 Mio. im Zusammenhang mit dem im März 2026 gestarteten Kostensenkungsprogramm. Ohne diese Aufwendungen lag die zugrunde liegende vierteljährliche EBITDA-Run-Rate bei ca. €2,1 Mio., was unsere EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von €4,5 Mio. ermutigend untermauert. Das EBITDA des ersten Halbjahres 2026 verbesserte sich auf €-0,29 Mio. bzw. ca. €0,73 Mio. auf bereinigter Basis (FBe: €1,0 Mio.; 1. Halbjahr 2025: €-0,82 Mio.). Insgesamt bewerten wir die vorläufigen Ergebnisse als eindeutig positiv und sind der Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin auf gutem Weg ist, unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 zu erfüllen. Die Hauptversammlung am 27. August und der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2026 am 28. August werden weitere Details liefern. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €8,70 (Aufwärtspotenzial: ca. 95%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.











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Herr Gaurav Tiwari

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