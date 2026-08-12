Der Wealth-Spezialist Laiqon (ISIN: DE000A12UP29) hat vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt, die einen wichtigen Wendepunkt markieren. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben inzwischen ein Vermögen von 11,30 Milliarden Euro, gemessen am Stichtag 7. August 2026. Gegenüber dem Ende des ersten Quartals bedeutet das einen Zuwachs von rund 1,6 Milliarden Euro oder knapp 16 Prozent. Damit rückt das für Ende 2026 gesetzte Ziel von 12 Milliarden Euro in greifbare Nähe. Parallel dazu stiegen die Umsatzerlöse deutlich. Im ersten Halbjahr kletterten sie um rund 63 Prozent auf 23,16 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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